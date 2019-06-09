زامبيا: الصين ستشيد البنية التحتية فى إطار مبادرة الحزام والطريق

قالت زامبيا، إنّ التعاون بشأن مبادرة الحزام والطريق، سيساعد الدول الأفريقية لتعزيز التجارة مع الصين وما ورائها.

ووفقاً لوكالة شينخوا، أكدّ الرئيس الزامبى إدجار لونجو، أنّ الصين أبدت التزامها لبناء البنية التحتية التى ستربط وتنشيء مراكز للتجارة عبر العالم.





وتحدث الزعيم الزامبى خلال مؤتمر صحفى بعد جولة معارض لاستعراض القطاع الاقتصادى المنعقدة فى مدينة كيتوى تحت شعار "الشراكة الإبداعية للتمكين والنمو.





وأضاف لونجو أنّ زامبيا ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين فى عدة قطاعات اقتصادية ، شاملة تطوير البنية التحتية التى ستخدم الشعب الزامبى.



