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واشنطن ترسل إلى بولندا طائرة هجومية لـ "التشويش الإلكتروني"

الأحد 09/يونيو/2019 - 04:07 م
واشنطن ترسل إلى بولندا طائرة هجومية لـ التشويش الإلكتروني
طائرة هجومية
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وكالات
 
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وصلت إلى قاعدة "كيشين" الجوية في بولندا، طائرة من طراز EC-130H Compass Call تابعة للجيش الأمريكي.

 

وذكر الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الأمريكي في أوروبا، أن هذه الطائرة الحربية ستشارك في مناورات مشتركة مع الجيش البولندي.

 

وأشار الموقع، إلى أن هذه الطائرة، تتبع للمجموعة رقم 55 المختصة في التشويش الإلكتروني والمتمركزة في قاعدة ديفيس مونتانا في ولاية أريزونا الأمريكية.

 

ووصل إلى بولندا، فريق فني لاستخدام الطائرة، مع معدات وأجهزة عسكرية.

 

وستنضم طائرة الحرب الإلكترونية المذكورة وطاقمها، إلى مقاتلات "إف- 16 سي" في الجناح رقم 52 في القوات الجوية الأمريكية، المتمركز في ألمانيا.

 

وفي الجيش الأمريكي، يطلق على طائرة EC-130H Compass Call، لقب "منظومة السلاح التكتيكي"، والتي تستخدم للقمع والتشويش الإلكتروني.

 

وتحمل هذه الطائرة، منظومات إلكترونية هجومية تسمح بمهاجمة البنية التحتية الإلكترونية للعدو. وتعمل في سلاح الجو الأمريكي منذ عام 1983، واستخدمت في العمليات القتالية في كوسوفو والعراق وصربيا وأفغانستان.

 

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