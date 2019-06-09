"البدويهي" و"الأمير" يتفقدان لجان امتحانات التربية الرياضية لـ"بنات" الأزهر

زارا الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس جامعة الازهر لفرع البنات، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، يرافقهما الدكتور أشرف فتحي، عميد كلية التربية الرياضية، لجان امتحانات كلية التربية الرياضية للبنات بالخانكة.





واطمأن نائبا رئيس الجامعة على توفير كافة سبل الراحة الشاملة للطالبات من حيث الهدوء والانضباط وتوفير وسائل التهوية المناسبة واللازمة والإضاءة الكافية، حرصا على مصلحتهن ومساعدتهن في تحصيل أكبر قدر من الدرجات ونيل أعلى التقديرات.

من جانبهن أشاد الطالبات بالنظام والهدوء ومستوى أسئلة الامتحانات، وأكدن عدم وجود شكاوى، معبرين عن شكرهم لإدارة الجامعة.





وخلال الجولة شدد نائبا رئيس الجامعة الأزهر بضرورة الالتزام بكافة بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وتواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات تخص المادة.



