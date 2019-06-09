إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة وسقوط مجند من قطار وتسمم موظف بالبحيرة

Advertisements

شهدت محافظة البحيرة، وقوع 3 حوادث متفرقة بمراكز كفرالدوار وإيتاي البارود، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد اثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بإيتاي البارود، وأصيب مجند بكسور اثر سقوطه من قطار بمحطة كفرالدوار، بينما تسمم موظف عقب تناوله وجبة الإفطار، وتم نقلهم للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج اللازم.



البداية تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرةـ إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول "أ.م.ع" 30 عاما، مقيم بسيدي شحاتة دوران المكمورة، يعمل في مجلس مدينة كفر الدوار، مصاب بحالة تسمم غذائي.



بالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة المذكور بعد تناوله وجبة الإفطار، تم نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار العام، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث أمام قرية كفر مساعد بدائرة المركز أثناء سير السيارة الأجرة على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها وانقلبت على جانب الطريق.



أسفر الحادث عن إصابة 7 من ركاب السيارة بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لاتخاذ العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كما تلقي مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث سقوط مجند من أحد القطارات بمحطة السكة الحديد، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين سقوط المجند "حسام ح.ع" من قطار خط "القاهرة - إسكندرية" بمحطة السكة الحديد بمدينة كفر الدوار.



تم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الدوار لتلقى العلاج اللازم وتحويله لمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.