الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في صعدة

أحزرت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في محافظة صعدة شمالي اليمن، تمكنت خلاله من تحرير تبة البيضاء والتباب السود في مديرية باقم شمالي المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميلشيات الحوثي الموالية لإيران.

وخلال المواجهات تمكنت قوات الجيش الوطني من قطع الخط الدولي إلى باقم، الذي كان يمد المليشيات بالإمداد والتموين لمواقعها في المديرية ذاتها.

وخلفت المواجهات قتلى في صفوف ميليشيات الحوثي، وخسائر في العتاد، كما أجبرت مسلحيها على الفرار والتراجع.

وقالت مصادر عسكرية إن وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني، نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها، شمالي باقم.

وحسب المصادر، نفذ الجيش هذه العملية بغطاء جوي من مقاتلات طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن وقذائف مدفعيته.

وتسهم هذه العمليات العسكرية النوعية في إضعاف قدرات الميليشيات، وتسهل من عملية التقدم لقوات الجيش الوطني.