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مجدي صادق: بطولة الأمم الأفريقة فرصة لتنشيط السياحة في مصر

الأحد 09/يونيو/2019 - 03:54 م
مجدي صادق: بطولة الأمم الأفريقة فرصة لتنشيط السياحة في مصر
مجدي صادق
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هدى عبدالرازق
 
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قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن كل شركات السياحة تعمل على الاستفادة من تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية.

وانتقد "صادق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، قيام اللاعب محمد صلاح بتصوير نفسه في الجونة ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه كان على وزارة السياحة أن تتولى الترويج لزيارة صلاح.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الأجهزة المعنية لتنسيق برنامج للاعبي الفرق الرياضية في الأماكن المختلفة بمصر، مضيفا أنه بطولة الأمم الأفريقية فرصة لتنشيط السياحة في مصر.
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