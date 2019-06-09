الأمم المتحدة تحذر من تحول المتوسط إلى "بحر من الدم"

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم، من خطر السفن المتهالكة للمهاجرين واللاجئين فى البحر المتوسط، والتى تؤدى إلى وفاتهم فى أعالى البحار بسبب نقص سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الأهلية والحقوقية ، حيث أن الصراع فىى ليبيا يعزّز من الهجرة بمعدلات عالية.





وقالت كارلوتا سامى، المتحدثة بإسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين :"إذا لم نتدخل قريباً، سيكون هناك بحراً من الدم".





ووفقاً لصحيفة "جارديان" البريطانية، أنه مع تحسن ظروف البحار، يستعد الآلاف من الأشخاص لمغادرة ليبيا، مع اشتعال حالة الحرب، والفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة، لكن بدون سفن إنقاذ فمن المتوقع زيادة تحطم السفن بشكل مأساوى.



