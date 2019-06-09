ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأمم المتحدة تحذر من تحول المتوسط إلى "بحر من الدم"

الأحد 09/يونيو/2019 - 03:50 م
الأمم المتحدة تحذر من تحول المتوسط إلى بحر من الدم
Advertisements
طباعة
خاطر عبادة
 
Advertisements
حذّرت الأمم المتحدة، اليوم، من خطر السفن المتهالكة للمهاجرين واللاجئين فى البحر المتوسط، والتى تؤدى إلى وفاتهم فى أعالى البحار بسبب نقص سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الأهلية والحقوقية ، حيث أن الصراع فىى ليبيا يعزّز من الهجرة بمعدلات عالية.

وقالت كارلوتا سامى، المتحدثة بإسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين :"إذا لم نتدخل قريباً، سيكون هناك بحراً من الدم".

ووفقاً لصحيفة "جارديان" البريطانية، أنه مع تحسن ظروف البحار، يستعد الآلاف من الأشخاص لمغادرة ليبيا، مع اشتعال حالة الحرب، والفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة، لكن بدون سفن إنقاذ فمن المتوقع زيادة تحطم السفن بشكل مأساوى.

ووفقاً لجماعات الإنقاذ، فقد غادر نحو 700 شخصاً ساحل ليبيا فى الأيام الأخيرة، واعترض خفر السواحل الليبى 5% منهم فقط لإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز، بينما وصل 40% منهم إلى مالطا،و11% إلى إيطاليا، بينما مصير الباقى مجهولاً.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
-
x
19:30
-
زامبيا
البرازيل
-
x
21:00
-
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
0
x
15:00
0
سويسرا
البرتغال
-
x
20:45
-
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
-
x
16:00
-
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
-
x
19:00
-
الوداد البيضاوي
الرجاء
-
x
21:00
-
الدفاع الجديدي