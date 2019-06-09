مدرب المنتخب يرفض عودة "جنش" لاستكمال الدوري
الأحد 09/يونيو/2019 - 02:47 م
محمد الصو
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تمسك المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بخدمات الحارس محمود جنش حارس مرمى الزمالك وعدم خروجه من معسكر الفراعنة الحالي، وتركه لفريقه حتى يخوض المباريات المتبقية، وإنهاء الدوري من دون الدوليين.
وكان مسؤولو الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة، حاولوا إقناع المدرب بهذا الشأن، لكنه رفض وتمسك ببقاء جميع اللاعبين في المعسكر، مؤكدا أنه لا دخل له بما يدور خارج صفوفه.
واتفق مسؤولو الجبلاية مع نادي الزمالك، باستكمال مسابقة الدوري قبل الأمم الإفريقية، مع خروج جنش من معسكر الفراعنة وخوض المباريات، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من مدرب الفراعنة.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تنزانيا وديا، مساء يوم 13 يونيو الجاري استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالقاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
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