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عرض "يعيش أهل بلدي " ينير القومي بجمهوره (صور)

الأحد 09/يونيو/2019 - 02:47 م
عرض يعيش أهل بلدي ينير القومي بجمهوره (صور)
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الفجر الفني
 
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يحقق العرض المسرحى " يعيش أهل بلدى "من إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح  على خشبة المسرح القومى بالعتبة نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث يقدم العرض ابتداء من  ثانى أيام  العيد الخميس  ٦ يونيو  فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساء.

يقول الفنان أحمد شاكر عبداللطيف مدير الفرقة إن عرض "يعيش أهل بلدي " تدور فكرته عن المجتمعات البدائية التى يحلم بها الملايين، بمن معه عصاة موسى السحرية أو خاتم سليمان لتحقيق أحلام البسطاء بينما فى المجتمعات الراقية فى التطور يتطلع الزعيم لسواعد الملايين من خلال تحقيق أعظم الأحلام المطلوبة، العرض هو رحلة فنية مكثفة لبناء وعي مجتمع حديث. 

يذكر أن عرض " يعيش أهل بلدي " بطولة أحمد سلامة ، إنتصار ، محمد رضوان ، هالة سرور، زكريا معروف ،ضياء زكريا ،مريم البحراوي، هانى حافظ، إيهاب ناصر، ندى عفيفى ، غناء مروة ناجى، موسيقى وألحان على سعد، ديكور و أزياء صبحى السيد ، الاستعراضات محمد عبدالصبور ، تأليف و أشعار محمد بغدادي ، إخراج عاصم نجاتي.
عرض "يعيش أهل بلدي " ينير القومي بجمهوره (صور)
عرض "يعيش أهل بلدي " ينير القومي بجمهوره (صور)
عرض "يعيش أهل بلدي " ينير القومي بجمهوره (صور)
عرض "يعيش أهل بلدي " ينير القومي بجمهوره (صور)
عرض "يعيش أهل بلدي " ينير القومي بجمهوره (صور)
عرض "يعيش أهل بلدي " ينير القومي بجمهوره (صور)
عرض "يعيش أهل بلدي " ينير القومي بجمهوره (صور)
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