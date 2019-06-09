المساكني يبشّر جماهير نادي الشباب السعودي





وقد ظهر المساكني مع زميله فاروق بن مصطفى حارس مرمى تونس ونادي الشباب، وذلك في فيديو جمع الثنائي عبر حساب بن مصطفى على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، حيث قال بن مصطفى خلال الفيديو "يوسف السنة الجاية شبابي" ليرد عليه المساكني "إنت وياي أبشر"، ليعود بن مصطفى ويقول "سمعت يا أبو الوليد؟"، في إشارة إلى رئيس الشباب خالد البلطان.





ويذكر بأن يوسف المساكني لاعب نشأ في فريق الملعب التونسي قبل أن ينضمّ إلى الترجي الرياضي التونسي ليعيش معه أفضل فتراته الكروية، ومن ثمّ إحترف بنادي الدحيل القطري، ليتوجّه بعد ذلك إلى فريق كاس يوبن البلجيكي في إطار عقد إعارة مدته ستة أشهر.

ينتظر جماهير نادي الشباب السعودي على أحرّ من الجمر، إتمام صفقة اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني، الذي ألمح إلى أنه في طريقه إلى نادي الشباب.