رئيس "شمال القاهرة": الإنتهاء من تأمين التغذية بالكامل لإستادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام









قال المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة أنهت استعداداتها بالكامل لإستقبال الحدث الكبير بشكل يليق بقطاع الكهرباء المصرى من خلال إجراء عدة تجارب لإختبار جميع مصادر التغذية الكهربائية، وذلك لتأمين وصول وانتظام التيار الكهربائى لجميع الإستادات التى ستقام عليها المباريات المختلفة، مشيرا إلى أنه بدء العمل منذ شهر ونصف لإستقبال مراسم انطلاق كأس الأمم الإفريقية التى ستقام على ثلاث ملاعب سوف تقوم الشركة بتأمين التغذية لها وهى إستادات " القاهرة - الدفاع الجوى – الإنتاج الحربى بالسلام".





وأوضح عفيفى فى تصريحاته لـه، أنه تم الإنتهاء أيضا من صيانة كل المهمات الموجودة بمصادر التغذية المغذية للإستادات الثلاث ، بالإضافة للدفع بـ29 ماكينة طوارئ ديزل تحسبا لحدوث أى طوارئ مع تواجد فرق من المهندسين والفنيين على أعلى مستوى ، منوها أنه تم إجراء كافة الإختبارات على جميع الكشافات والإنتهاء من مد الكابلات الإضافية لكافة الإستادات مع إجراء مناورات لإختبار مدى جاهزية الإستادات الثلاث لإستقبال المباريات المختلفة وكذلك تأمين التغذية وتوفير أكثر من مصدر للتغذية.









وأكد أنه سيتم اختتام استعدادات الشركة لإستقبال مباريات كأس الأمم الإفريقية خلال الأسبوع الجارى بعد الإنتهاء من إجراء التجربة الثالثة والأخيرة لإختبار جميع مهمات ومكونات الشبكة الكهربائية المغذية للإستادات الثلاث لتأمين وصول وانتظام التيار الكهربائى لها.







