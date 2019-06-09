افتتاحية كارثية لفيلم بصالات العرض الأمريكية





احتفلت نجمة مسلسل "صراع العروش" الشابة صوفي تيرنر بافتتاح العرض الخاص لفيلم Dark Phoenix، الذي يعد أحدث أجزاء أفلام الرجال إكس، بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمسرح TCL Chinese Theatreبمدينة هوليوود.





وتعود صوفي لتجسيد شخصية العنقاء الشهير بين الرجال اكس، والتي سبق وان قدمتها للمرة الأولى في الجزء الاخير من السلسلة الشهير، والذي طرح في عام 2016.





وخلال الأسبوع الأول من طرحه بصالات العرض السينمائية، لم ينجح الفيلم في تحقيق 15 مليون دولار إيرادات، حيث توقفت إيراداته عند حد 14 مليون دولار، مع العلم بأن تكلفة إنتاجه تخطت الـ 200 مليون دولار.