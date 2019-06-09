"الأحوال المدنية" بالقصيم تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

نظمت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، اليوم الأحد، حفل معايدة لجميع منسوبي الإدارة من مديري إدارات وموظفين، بحضور مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم إبراهيم بن سليمان الأصقه.

من جانبه رفع «الأصقه»، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما هنّأ منسوبي الأحوال المدنية بهذه المناسبة؛ متمنيًّا للجميع دوام التوفيق.





يأتي ذلك في إطار حرصها على دعم روح المحبة وعلاقات التعاون بين جميع منسوبيها؛ حيث تبادل الجميع خلال الحفل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ سائلين المولى تعالى أن يُعيده على الجميع باليمن والبركات أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وهم يرفلون في ثوب الصحة والعافية، وأن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يُديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين.



