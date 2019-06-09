السلطات الأمنية الكرواتية ترحّل بعثة التلفزة التونسية.. من أجل هذا السبب

منعت السلطات الأمنية الكرواتية فجر اليوم الأحد 09 جوان 2019، بعثة التلفزة والإذاعة التونسية من العبور بسبب رفض السلطات الكرواتية العمل بجواز السفر الديبلوماسي الخاص بالمهامات، والذي يمنح للطاقم الصحفي والمعمول به عادة في هذه المناسبات.





وحسب بعض المصادر، فإن السلطات الأمنية الكرواتية أكدت عدم عملها بهذا الإجراء المخالف لبروتوكولاتها الأمنية، رغم تدخل السفارة التونسية في فيانا لحل الإشكال، ليخيّر بذلك الطاقم الصحفي العودة إلى تونس في الطائرة التي وصلوا على متنها.



