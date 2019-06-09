السلطات الأمنية الكرواتية ترحّل بعثة التلفزة التونسية.. من أجل هذا السبب
الأحد 09/يونيو/2019 - 02:31 م
مروى الجلاصي
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منعت السلطات الأمنية الكرواتية فجر اليوم الأحد 09 جوان 2019، بعثة التلفزة والإذاعة التونسية من العبور بسبب رفض السلطات الكرواتية العمل بجواز السفر الديبلوماسي الخاص بالمهامات، والذي يمنح للطاقم الصحفي والمعمول به عادة في هذه المناسبات.
وحسب بعض المصادر، فإن السلطات الأمنية الكرواتية أكدت عدم عملها بهذا الإجراء المخالف لبروتوكولاتها الأمنية، رغم تدخل السفارة التونسية في فيانا لحل الإشكال، ليخيّر بذلك الطاقم الصحفي العودة إلى تونس في الطائرة التي وصلوا على متنها.
ويذكر بأن الطاقم الصحفي للتلفزة والإذاعة التونسية الذي تحوّل إلى كرواتيا، متكوّن من صحفيين إثنين ومصور صحفي (لطفي خالد، محمد علي بوزقرو، ورياض الهوّام)، وقد تمّ ترحليهم اليوم من مطار زغرب دون أن يتمكنوا من تغطية اللقاء الودي الذي سيجمع المنتخب التونسي بنظيره الكرواتي.
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