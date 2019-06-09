رئيس "القناة" للكهرباء: تغيير لوحتى توزيع إستادى "الإسماعيلية" و"السويس" استعدادا لكأس الأمم









قال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، إن قطاعى كهرباء الإسماعيلية والسويس التابعين للشركة أنهوا استعداداتهم لإستقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام على ستادى الإسماعيلية والسويس ، منوها أن تم الإنتهاء من تركيب وحدة توليد كهرباء ديزل كاتم للصوت بكل ستاد بالإضافة لمد كل ستاد أيضا بـ4 وحدات لتأمين أبراج إنارة الإستادين عند حدوث أى طارئ أو فصل فى التيار الكهربائى





واضاف السيد فى تصريحات له، أنه تم أيضا الدفع ب2 ماكينة ووحدة ديزل للمقصورة الرئيسية بكل ستاد من الإستادين ، بالإضافة أيضا للدفع ب2 ماكينة لكل شاشة داخل الملعب ليصل إجمالى ماكينات الطوارئ ووحدات الديزل لـ12 وحدة.









وأوضح أنه تم تغيير لوحتى توزيع ستادى الإسماعيلية وبورسعيد لتقوية التغذية الكهربائية ورفع الجهود ومواكبة الأحمال المرتقبة مع عمل الصيانات اللازمة للمحولات لتأمين التغذية الكهربائية بالكامل ، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين الإستادات الفرعية والفنادق التى ستقيم فيها الفرق المشاركة فى البطولة بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد مع تواجد فرق من المهندسين والفنيين على أعلى مستوى للتدخل عند حدوث أى طارئ.







