في "خلية الوراق".. صديقان للمجني عليهما يرويان لحظات احتضارهما

سرد الشاهد إبراهيم محروس، شاهد الإثبات بقضية "خلية الوراق"، تفاصيل قتل عمرو عزت وياسر سامي، مشيرًا إلى أنهما كانا يلعبان كرة القدم في أحد ملاعب الوراق.





وأضاف بأنهما وعند خروجهما سمع صوت إطلاق نار دون أن يبصر من قام بإطلاق النار، وأنه أبصر المجني عليهما بعد سقوطهما على الأرض، وأضاف بأنه اهتم بمعرفة حالة المجني عليهما ولم ير مطلق النار.





واستمعت المحكمة في هذا السياق لشهادة الصديق "طارق" الذي أكد على شهادة ما سبقوه، وأضاف بأن عند لحظة الغدر بالقتيلين سمع صوت وائل صديقه يقول "إلحقوا عمرو وياسر انضربوا بالنار".





وأوضح الشاهد بأنه لم يشاهد أي سيارات أو مركبات أو أشخاص تهرب في موقع الحادث، وذكر بأنه وبعد تيقنهما من إصابة المجني عليهما سارعوا بأخذهما إلى المستشفى.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد.





فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.



