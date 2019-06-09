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بـ3 سيارات إطفاء.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق فيلا المقطم

الأحد 09/يونيو/2019 - 02:37 م
بـ3 سيارات إطفاء.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق فيلا المقطم
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء أسامة فاروق من إخماد حريق داخل فيلا في المقطم، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا في المقطم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

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