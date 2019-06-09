استقبال "من باب التغيير" في مدرسة المير دي ديو في الإسكندرية (صور)

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استقبلت مدرسة المير دي ديو، بالإسكندرية أحد المدارس التابعة للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، فريق عمل المعلمين بالمدرسة ببرنامج تدريب "من باب التغيير" والذي يعد تطبيقًا عمليًا لكتاب "العادات السبع للناس الاكثر فعالية" لستيفن كوفي؛ والذي يتناولة جوزيف نبيل مقار مطور الموارد البشرية.



ومن جانبها أوضحت مني مجدلاني مدير عام المدرسة أن التدريب يهدف إلى دعم سبل التطوير اللازمة للمعلمين ومدهم بكافة المعلومات والمهارات الحياتية التي تساعد على تطوير العملية التعليمية وتحسين قدرات المعلم والتي لها تأثير مباشر على جودة التعليم، مشيرة ٍ إلى أنه تم دعوة كل المعلمين بالمدرسة وممثلي لجان الأمانة العامة لمدارس الكاثوليك بالإسكندرية لحضور الورشة التدريبية.



وأوضح جوزيف مقار، مدرب الورشة التدريبية، أن برنامج من باب التغيير هو تدريب يعتمد اعتماد مباشر على التطبيقات العملية التي تساعد على نمو الشخصية وتغيير الفكر الشخصي والتأثير في الإتجاهات حيث يشمل البرنامج التدريبي على " قوة التصور الذهني، كن مبادرًا، أبدأ والغاية في ذهنك، أبدأ بالأهم ثم المهم، تفكير المكسب، اسعي أولًا من أجل الفهم، التكاتف، أشحذ المنشار" وهى العادات السبع الأساسية اللازمة لبناء مهارات الإنسان الحياتية، وهوما له الأثربطبيعة الحال على المساهمة في تطوير وجودة التعليم.