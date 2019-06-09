"الصحة" تحذر من أمراض خطيرة تسببها المشروبات الغازية (فيديو)

حذرت وزارة الصحة من تناول المشروبات الغازية، مؤكدة أنها ليست لها أية قيمة غذائية، فضلًا عن أنها تحتوي على مواد حافظة.





وبثت الوزارة، من خلال صفحتها الرسمية على «تويتر»، مقطعًا تفاعليًّا، متبوعًا بتقرير صوتي، يقول: «قد تكون غير مقتنع بأن المشروبات الغازية غر مضرة، لكن هل تعرف ما يحدث في الجسم عند تناولها؟».





وأضاف التقرير: «في البداية يجب أن تعرف أن هذه المشروبات لا تملك أية قيمة غذائية، كما أنها تحتوي على مواد كيميائية حافظة، ومكملات صناعية، ومواد مضادة للأكسدة، إضافة إلى مواد رغوية ومحليات، وأحماض أسيديية، ناهيك عن الكثير والكثير من السكر الضار، الذي يضر بالتوازن الغذائي».

وأكدت الوزارة، في تقريرها، أنه بعد تناول المشروبات الغازية بعشرين دقيقة، تؤدي نسبة السكر المرتفعة إلى إجهاد البنكرياس، وتدفعه لإفراز كميات كبيرة من الأنسولين، وبعد ثلاثين دقيقة تتحول السكريات إلى دهون مخزنة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، ويصبح الجسم عرضة لمرض السكري، فضلًا عما يمثله هذا الخلل في ارتفاع ضغط الدم بعد 45 دقيقة، وبمرور الوقت يُصاب الإنسان بمرض ضغط الدم المزمن، وبذلك يجتمع أخطر مرضين مزمنين معًا.





وتشير الوزارة، في تقريرها، إلى أن المخاطر لم تتوقف عند هذا الحد؛ لأن المشروبات الغازية لها تأثيرها السلبي على امتصاص الأملاح والمعادن المهمة؛ حيث يُصاب الجسم بهشاشة العظام.



