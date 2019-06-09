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غدًا.. تصحيح مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

الأحد 09/يونيو/2019 - 02:34 م
غدًا.. تصحيح مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة
امتحان
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ريم محمود
 
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تبدأ وزارة التربية والتعليم، غدًا الإثنين، تقدير كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة في ١١ كنترولا على مستوى الجمهورية، حيث بدأت الكنترولات باستلام كراسات الاجابة فور انتهاء امتحانات اللغة العربية واتخاذ إجراءات نزع الاسم ورقم الجلوس ووضع أرقام سرية على كراسات الإجابة تمهيدا لتصحيحها.

وقام رؤوساء الكنترولات بالتعاون مع الإدارات التعليميه التابعين لها بتجهيز كافه الاحتياجات من الاضاءه والاثاث المكتبي وسائل التهوية ودورات المياه حتي يتمكن المقدرين من أداء واجبهم علي اكمل وجه وبسهوله لضمان حق الطلاب في الحصول علي درجاتهم الفعليه وتقليل عدد التظلمات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، أمس 8 يونيو وتستمر حتى 3 يوليو المقبل.
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