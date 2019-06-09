ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. خبر سار من "التعليم" لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة العربية

الأحد 09/يونيو/2019 - 02:33 م
عاجل.. خبر سار من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة العربية
الطلاب
Advertisements
طباعة
ريم محمود
 
Advertisements
قال غازي البنواني، مستشار مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، إن سؤال التعبير الوظيفي في امتحان اللغة العربية، سيتم احتسابه صحيحا للطلاب سواء أجابوا عليه بصيغة الماضي أو الحاضر أو المستقبل، حيث أن السؤال يحتمل إجابة الطالبة بأي صيغة من المذكورة.

وأكد "البنواني" في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن جميع المصححين سيراعوا هذه النقطة أثناء التصحيح، لأنه إذا كان السؤال نصه "اشتركت في رحلة مدرسية أو ستشترك فيها" والمطلوب من الطالب التعبير عن الموضوع في 10 أسطر، فإنه التعبير بالماضي أو المستقبل أمر وارد، مطمئنا الطلاب " إجابتك صحيحة بأي صيغة ".

وأشار "البنواني" إلى أنه أعطي جميع تعليمات التصحيح لمقدري الدرجات والذين سيبدأون غدا الاثنين في تصحيح العينة العشوائية للغة العربية، والتي سيتم إعلانها خلال أيام فور الانتهاء منها، حيث أكد علي ضرورة الالتزام بالتواجد في المواعيد المحددة وعدد الأسئلة المحددة لكل مقدر، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل غرفة التصحيح لأي سبب، بالاضافة إلي أن يتم توزيع مقدري الدرجات بحيث يكون هناك 11 مصحح في كل غرفة.
Advertisements
المزيد عن: وزير التعليم وزارة التعليم طارق شوقي الدكتور طارق شوقي التعليم التربية والتعليم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
-
x
19:30
-
زامبيا
البرازيل
-
x
21:00
-
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
15:00
-
سويسرا
البرتغال
-
x
20:45
-
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
-
x
16:00
-
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
-
x
19:00
-
الوداد البيضاوي
الرجاء
-
x
21:00
-
الدفاع الجديدي