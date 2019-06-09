عاجل.. خبر سار من "التعليم" لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة العربية

وأكد "البنواني" في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن جميع المصححين سيراعوا هذه النقطة أثناء التصحيح، لأنه إذا كان السؤال نصه "اشتركت في رحلة مدرسية أو ستشترك فيها" والمطلوب من الطالب التعبير عن الموضوع في 10 أسطر، فإنه التعبير بالماضي أو المستقبل أمر وارد، مطمئنا الطلاب " إجابتك صحيحة بأي صيغة ".





وأشار "البنواني" إلى أنه أعطي جميع تعليمات التصحيح لمقدري الدرجات والذين سيبدأون غدا الاثنين في تصحيح العينة العشوائية للغة العربية، والتي سيتم إعلانها خلال أيام فور الانتهاء منها، حيث أكد علي ضرورة الالتزام بالتواجد في المواعيد المحددة وعدد الأسئلة المحددة لكل مقدر، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل غرفة التصحيح لأي سبب، بالاضافة إلي أن يتم توزيع مقدري الدرجات بحيث يكون هناك 11 مصحح في كل غرفة.



قال غازي البنواني، مستشار مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، إن سؤال التعبير الوظيفي في امتحان اللغة العربية، سيتم احتسابه صحيحا للطلاب سواء أجابوا عليه بصيغة الماضي أو الحاضر أو المستقبل، حيث أن السؤال يحتمل إجابة الطالبة بأي صيغة من المذكورة.