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رفع 16 طن مخلفات أتربة بمحيط استاد الإسكندرية استعدادا لأمم أفريقيا (صور)

الأحد 09/يونيو/2019 - 02:32 م
رفع 16 طن مخلفات أتربة بمحيط استاد الإسكندرية استعدادا لأمم أفريقيا (صور)
إزالة القمامة
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محمد رجب - دينا حسن
 
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية، بحضور اللواء سمير صدقي رئيس الحي، حملة مكبرة لرفع المخلفات والأتربة بمحيط ستاد الإسكندرية.

وجاء ذلك استمرارا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة بحي وسط، وإستعدادا لحأس الأمم الإرفيقية التي تستضيفها مصر.

وأسفرت الحملة عن رفع ١٦طن مخلفات أتربة من محيط الاستاد ناتج أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، بالاضافة الي رفع ٢٠ طن مخلفات اشجار، ناتج تقليم اشجار الجزيرة الوسطي بالكورنيش أمام مسرح محمد عبد الوهاب.

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