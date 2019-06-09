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كريس برات يحتفل رسميا بزفافه على كاثرين شوارزنجر بكاليفورنيا

الأحد 09/يونيو/2019 - 02:27 م
كريس برات يحتفل رسميا بزفافه على كاثرين شوارزنجر بكاليفورنيا
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أحمد جمال أحمد
 
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لم يمض على انفصاله عن زوجته السابقة سوى بضعة أشهر فقط، وها هو النجم كريس برات يبدأ مرحلة جديدة من حياته بزفافه رسميا على الابنة الكبرى للنجم أرنولد شوارزنجر، كاثرين شوارزنجر.

 

وتداولت صحف المشاهير اللقطات الرسمية الأولى من زفاف الثنائي برات وكاثرين، والذي تم في حفل خاص بأحد الفنادق بكاليفورنيا وسط حضور أصدقاء الثنائي المقربين.

 

وكان قد تقدم كريس لخطبة كاثرين رسميا في فترة الكريسماس الماضية، بعد عدة أشهر من الارتباط الغير رسمي.

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