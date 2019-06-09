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استشاري مسالك بولية: المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة

الأحد 09/يونيو/2019 - 02:28 م
استشاري مسالك بولية: المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة
الدكتور أحمد سعفان
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد سعفان، استشاري المسالك البولية بطب عين شمس، إن المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة، وأول أعراض المرض هو ظهور الدم في البول.

وأشار "سعفان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن المدخن عرضة للإصابة بسرطان المثانة 3 أضعاف أي شخص آخر، مناشدًا المدخنين بالاقلاع عن التدخين حفاظًا على أنفسهم من الإصابة بأمراض السرطان.
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