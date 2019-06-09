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الأهلي ينفي رحيل عمر السومة

الأحد 09/يونيو/2019 - 02:28 م
الأهلي ينفي رحيل عمر السومة
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نفى المهندس أحمد الصايغ رئيس إدارة النادي الأهلي السعودي ما يتداول مؤخرا حول اقتراب انتقال مهاجم الفريق السوري عمر السومة ، إلى أحد أندية العاصمة الثلاث الهلال والنصر والشباب.

وأوضح الصايغ أن هذه الأخبار محض شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عقد السومة ساري حتى2021 مع وجود شرط جزائي لحماية حقوق النادي.

وذكر الصايغ أن الأهلي يؤكد على عدم التفريط في أي لاعب خلال الفترة الحالية؛ استعدادا لدوري أبطال آسيا بالموسم المقبل بالإضافة إلى بقية البطولات المحلية.

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