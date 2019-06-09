إنفوجرافيك.. تعرف على كيفية حماية نفسك من مخاطر الإنترنت

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، اليوم، إنفوجرافيك حول كيف تحمي نفسك على الإنترنت، مشيرًا إلى أنه عند استخدامك جهازا معينة لدخول على شبكة الإنترنت فإنك تحتاج إلى حماية من البرامج الضارة وهو ما يعني البرمجيات الخبيثة.





وأوضح أن البرامج الخبيثة أو الضارة هي برمجيات يتم تصميمها خصيصا للنفاذ وإتلاف أجهزة الحاسب الآلي دون علم مالكها، كما أنها يمكن أن يقوم المستخدم بتثبيتها أكثر من مرة دون قصد وتعمل في حالة عمل الجهاز بدون توقف، مشيرًا إلى أنها تدخل إلى حاسبك عبر النقر على رسالة وهمية يمكن أن تحاملك هذه البرمجيات.





وأوضح أنواع البرمجيات الضارة وهي برامج التجسس والفيروسات الضارة والبرمجيات الضارة "key logger “ والشفرات الخبيثة.





وحذر الإنفوجرافيك، من المواقع التي يتم زيارتها التي تستخدم لافتات وإعلانات تظهر بشكل مفاجئ والتظاهر بأنها رسالة خاطئة أو تقدم جائزة للمستخدم ويتم تحميل المحتوى الضار على الجهاز، كما حذّر بعدم تحميل برامج من المواقع الإليكترونية الحافلة بالإعلانات أو التي تعرض قوائم من البرامج المجانية.



