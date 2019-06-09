السفير الجيبوتي ينفي رسو سفن إيرانية في ميناء جيبوتي

أكد سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين بامخرمة، عدم صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن رسو سفن إيرانية في ميناء جيبوتي.





وقال السفير بامخرمة استنادا إلى بيان صادر من سلطات الموانئ في جيبوتي :" إنه لم ترسُ أي بواخر حربية إيرانية في المياه الإقليمية لجمهورية جيبوتي فضلا عن موانئها، مشددا على أنه لم تكن هناك أي علاقة أو تعاون مع إيران من قريب أو بعيد، منذ أن قطعت جيبوتي علاقاتها مع طهران ".



