"الفيحاء" يتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لموسم واحد

وقعت إدارة نادي الفيحاء مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لقيادة الإدارة الفنية بالفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.





وقد جرت مراسم توقيع العقد بمدينة دبي الإماراتية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم محمد الدهش ومدير إدارة الكرة الدكتور محمد السليمان.



