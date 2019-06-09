"الفيحاء" يتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لموسم واحد
الأحد 09/يونيو/2019 - 01:21 م
Advertisements
Advertisements
وقعت إدارة نادي الفيحاء مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لقيادة الإدارة الفنية بالفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.
وقد جرت مراسم توقيع العقد بمدينة دبي الإماراتية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم محمد الدهش ومدير إدارة الكرة الدكتور محمد السليمان.
يُشار إلى أن المدرب صاحب الـ(42 سنة) سبق أن تولى الإدارة الفنية لعدة أندية برتغالية، حيث كانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي بوافيشتا البرتغالي.
Advertisements