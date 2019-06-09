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إمضاء اتفاق تحالف وطني بين نداء تونس (شق الحمامات) ومشروع تونس

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:21 م
إمضاء اتفاق تحالف وطني بين نداء تونس (شق الحمامات) ومشروع تونس
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محمد وليد الجموسي
 
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 أعلن القيادي في حركة نداء تونس عبد العزيز القطي في تدوينة له اليوم الأحد على صفحته بموقع "فايسبوك" انه تم امضاء وثيقة إتفاق تحالف وطني بين كل من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس من قبل سلمى اللومي الرقيق ومحسن مرزوق.
وذكر القطي أن حركة نداء تونس (شق الحمامات) ستعقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 11 جوان الجاري على الساعة العاشرة صباحا لتقديم تفاصيل حول بداية المسار التوحيدي بين النداء وحركة مشروع تونس.
وينص الاتفاق على تكوين كتلة موحدة داخل البرلمان والانطلاق في مسار توحيدي يجمع كلا من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس وينفتح على جميع القوى السياسية من العائلة الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية وفق نص التدوينة.
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