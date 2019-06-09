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جناح "ويستهام يونايتد" على رادار "الاتحاد"

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:18 م
جناح ويستهام يونايتد على رادار الاتحاد
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بات جناح أيمن نادي ويستهام يونايتد، اللاعب ميشيل أنطونيو، على رادار نادي الاتحاد، بحسب ما نقل عدد من الصحف الإنجليزية.

وقالت العديد من الصحف، مثل The Sun، إن النادي السعودي يجد منافسة من نادي كريستال بالاس الإنجليزي الذي يرغب في اللاعب هو الآخر.

واللاعب يجيد في مركز الجناح الأيمن، إضافة للعب ظهيرًا أيمن أيضًا. علمًا بأنه يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو إنجليزي الجنسية.

وسبق لأنطونيو اللعب في أندية ريدينغ وساوثهامبتون ونونتغهام فورست وشيفيلد وينزداي.
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