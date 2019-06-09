بنك التنمية يمول 22 ألف مشروع في 3 أنشطة بقيمة 2.1 مليار ريال

بلغت قيمة القروض التمويلية، التي منحها بنك التنمية الاجتماعية لمستفيديه في أنشطة النقل، وتجارة التجزئة، والفنون والترفيه، نحو 2.1 مليار ريال، وذلك منذ بدء التمويل في هذه القطاعات.





وبلغ عدد القروض في الأنشطة الثلاثة 21853 قرضا، بينها تمويل 15 ألف مركبة في نشاط النقل، بنحو مليار ريال.





في حين مول البنك أكثر من 6457 مستفيدا لمشاريع تجارة التجزئة بقيمة تجاوزت المليار ريال، بينما بلغت قيمة قروض أنشطة الفنون والترفيه نحو 100 مليون ريال لـ396 مشروعا.





يأتي ذلك في وقت يعكف فيه بنك التنمية الاجتماعية على حصر الأسر المنتجة في السعودية من خلال التسجيل في منصة إلكترونية موحدة، تحتوي على جميع معلوماتهم، إذ يعد التسجيل الذي من المتوقع أن يدشن قريبا، بمنزلة الرخصة لهم لمزاولة العمل.









وقال ناصر العنزي مدير عام إدارة الخدمات غير المالية في بنك التنمية الاجتماعية، أخيرا، إن البنك يعمل على إعداد دليل إجرائي يفسر اللائحة التنظيمية، التي أقرت من مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة 13 جهة حكومية، وذلك بهدف تنظيم القطاع بشكل كامل، وتحديد العلاقات بين العملاء (الأسر المنتجة)، والبنك، والجهات المشرفة، والأخرى الشريكة في التنفيذ.









وأضاف "البنك سيعمل على حصر الأسر المنتجة من خلال إلزامها بالتسجيل عبر منصة ستخصص لهم، حيث يعد التسجيل بمنزلة منحهم رخصة، ومدتها ثلاث سنوات".









وأشار إلى أن التسجيل يلزم الأسر المنتجة العاملة بالتقيد باشتراطات الجهات المشرفة كالبلديات والهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث إن عدم الالتزام سبب رئيس في سحب التسجيل، متوقعا أن يبلغ عددهم على مستوى جميع مناطق المملكة نحو 500 ألف أسرة منتجة.







