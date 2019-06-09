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مفتي عام المملكة يباشر عمله بالطائف

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:15 م
مفتي عام المملكة يباشر عمله بالطائف
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باشر المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم اليوم بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف.

وسيلقي وأصحاب الفضيلة الدروس والمحاضرات في المحافظة والمناطق القريبة منها، كما يلقي بعض أصحاب الفضيلة دروسًا أسبوعية في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ويستقبل هو وأعضاء اللجنة، المستفتين والمراجعين في مكاتبهم بالطائف أو من خلال هواتفهم المباشرة أو بالاتصال بسنترال الرئاسة بمحافظة الطائف 0127328888.
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