موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر
الأحد 09/يونيو/2019 - 01:10 م
محمد الصو
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ينضم محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي إلى معسكر المنتخب الوطني الأول والمقام حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
يأتي انضمام محمد
صلاح، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعب من قبل الجهاز الفني بقيادة المكسيكي
خافيير أجيري، بعد تتويجه مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.
واستقر أجيري على
استبعاد اللاعب من حساباته أمام تنزانيا، وديا لعدم جاهزيته الكاملة ورغبة من الجهاز
الفني في تجربة عدد من اللاعبين خلال المواجهة.
ويلتقي الفراعنة
تنزانيا، مساء يوم 13 يونيو الجاري، وديا ضمن الاستعدادات النهائية للمشاركة في بطولة
الأمم الإفريقية المقرر لها بالقاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
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