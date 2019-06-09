ثنائي الزمالك على أعتاب الدوري السعودي

اقترب ثنائي فريق الكرة بنادي الزمالك من الانتقال للدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويرغب محمود عبدالمنعم كهربا الحناج الأيمن للفريق من العودة مجدداً لصفوف اتحاد جدة السعودي في الصيف الجاري بناء على العرض الذي تحصل عليه لاستعارته مجدداً.





كما أبدى مسئولو النصر السعودي رغبتهم في التعاقد مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، وهو العرض الذي لقى بترحيب كبير من قبل اللاعب.





ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور العرضين، حيث تتجه النية للموافقة عليهما ورحيل الثنائي على سبيل الاعارة للدوري السعودي.





ويتبقى للزمالك 3 مباريات بالدوري المصري الممتاز يخوضهم عقب نهاية منافسات أمم أفريقيا 2019.



