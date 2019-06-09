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بلد عربي يسجل أعلى درجة حرارة في العالم

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:11 م
بلد عربي يسجل أعلى درجة حرارة في العالم
درجة مئوية
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وكالات
 
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نقلت تقارير صحفية عن خبير في الأرصاد الجوية، أن أعلى درجة حرارة سجلت يوم السبت على مستوى العالم، كانت في الكويت.

 

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك السعودي خالد الزعاق، إن درجة الحرارة بلغت 52.2 درجة مئوية في الظل بمنطقة مطربة شمالي البلاد، ظهر السبت.

 

وساهمت درجات الحرارة المرتفعة، التي قاربت في المتوسط 49 درجة مئوية في الظل بمطار الكويت، إلى زيادة استهلاك الكهرباء، حيث سجل مؤشر الأحمال 13500 ميغاواط، بفارق 600 ميغاواط عن يوم الجمعة.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل المطار إنه يتوقع أن يتخطى الحمل الكهربائي يوم الأحد حاجز الـ13800 ميغاواط، بسبب عودة الدوامات وارتفاع درجة الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

 

وتشير التوقعات إلى وصول درجات الحرارة هذا الأسبوع إلى 50، بينما سترتفع إلى ذروتها يوم الثلاثاء مسجلة 51 درجة مئوية.

 

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