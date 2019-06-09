شركة المدارس المتقدمة بالرياض تعلن عن وظائف تعليمية وإدارية للجنسين

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فتحت شركة المدارس المتقدمة بمدينة الرياض باب التقديم على وظائف إدارية وتعليمية للرجال والنساء بجميع التخصصات.



وابانت الشركة ان الوظائف المطلوبة هي:

1- مُشرفات تربويات، ويشترط ” خبرة مناسبة، بكالويوس في التخصص، شهادة تربوية ”.

2- وظائف تعليمية للرجال ” دراسات اجتماعية، تربية اسلامية ”.

3- وظائف إدارية للرجال ” مرشد طلابي، امين مصادر، رائد نشاط، سكرتير، مراقب، وكيل ”

4- قادة ووكلاء مدارس ” رجال ”، ويشترط التالي:



– أن يكون المتقدم من المواطنين.

– درجة البكالوريوس فما فوق.

– خبرة مُناسبة في الميدان التربوي.

– الحصول على دورات تدريبية في المجال التربوي.

5- وظائف مالية ” محاسب رئيسي، امناء صناديق، محاسب صرفيات ”.

6- وظائف تعليمية وإدارية للنساء “كافة التخصصات ”.



وسوف تتم المقابلات بدءً من اليوم الأحد الموافق 6-10-1440هـ وحتى 24 من نفس الشهر، عدا الوظائف التعليمية والإدارية للنساء ستنتهي مقابلاتها في 29 -11-1440 هـ.



واوضحت الشركة ان اجراء المقابلات في مقر الإدارة بحي الربيع، على ان ترسل السيرة الذاتية على البريد التالي:

