شركة المدارس المتقدمة بالرياض تعلن عن وظائف تعليمية وإدارية للجنسين
الأحد 09/يونيو/2019 - 01:07 م
أية حمروشي
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فتحت شركة المدارس المتقدمة بمدينة الرياض باب التقديم على وظائف إدارية وتعليمية للرجال والنساء بجميع التخصصات.
وابانت الشركة ان الوظائف المطلوبة هي:
1- مُشرفات تربويات، ويشترط ” خبرة مناسبة، بكالويوس في التخصص، شهادة تربوية ”.
2- وظائف تعليمية للرجال ” دراسات اجتماعية، تربية اسلامية ”.
3- وظائف إدارية للرجال ” مرشد طلابي، امين مصادر، رائد نشاط، سكرتير، مراقب، وكيل ”
4- قادة ووكلاء مدارس ” رجال ”، ويشترط التالي:
– أن يكون المتقدم من المواطنين.
– درجة البكالوريوس فما فوق.
– خبرة مُناسبة في الميدان التربوي.
– الحصول على دورات تدريبية في المجال التربوي.
5- وظائف مالية ” محاسب رئيسي، امناء صناديق، محاسب صرفيات ”.
6- وظائف تعليمية وإدارية للنساء “كافة التخصصات ”.
وسوف تتم المقابلات بدءً من اليوم الأحد الموافق 6-10-1440هـ وحتى 24 من نفس الشهر، عدا الوظائف التعليمية والإدارية للنساء ستنتهي مقابلاتها في 29 -11-1440 هـ.
واوضحت الشركة ان اجراء المقابلات في مقر الإدارة بحي الربيع، على ان ترسل السيرة الذاتية على البريد التالي:
وابانت الشركة ان الوظائف المطلوبة هي:
1- مُشرفات تربويات، ويشترط ” خبرة مناسبة، بكالويوس في التخصص، شهادة تربوية ”.
2- وظائف تعليمية للرجال ” دراسات اجتماعية، تربية اسلامية ”.
3- وظائف إدارية للرجال ” مرشد طلابي، امين مصادر، رائد نشاط، سكرتير، مراقب، وكيل ”
4- قادة ووكلاء مدارس ” رجال ”، ويشترط التالي:
– أن يكون المتقدم من المواطنين.
– درجة البكالوريوس فما فوق.
– خبرة مُناسبة في الميدان التربوي.
– الحصول على دورات تدريبية في المجال التربوي.
5- وظائف مالية ” محاسب رئيسي، امناء صناديق، محاسب صرفيات ”.
6- وظائف تعليمية وإدارية للنساء “كافة التخصصات ”.
وسوف تتم المقابلات بدءً من اليوم الأحد الموافق 6-10-1440هـ وحتى 24 من نفس الشهر، عدا الوظائف التعليمية والإدارية للنساء ستنتهي مقابلاتها في 29 -11-1440 هـ.
واوضحت الشركة ان اجراء المقابلات في مقر الإدارة بحي الربيع، على ان ترسل السيرة الذاتية على البريد التالي:
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