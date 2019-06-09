ماذا فعل أحمد آدم لتتهمه أسرة محمد نجم بأنه سبب وفاته؟





وفي التفاصيل وجهت بسمة وهبة، سؤالا للفنان أحمد آدم، تطلب تعليقه على اتهامات محمد نجم له بأنه يقلده، ليرد أحمد أدم قائلا: " أقسم بالله أنني استطيع أن أكره فيه الناس بمواقف أقسم بالمصحف أنني شاهدتها أمامي، لكني أكبر من هذا ولا أستطيع أن أفعل هذا، لو تحدثت عن السبب سيكون هناك إهانة له، وباختصار لم يعجبني شكل المسرح وكل ما يفعله".





وخرجت أسرة محمد نجم، توضح أن هذه الحلقة تسببت في اصابة محمد نجم، بجلطة في القلب، موضحة أنه تم نقله للمستشفى بعدها مباشرة.





تسببت الإعلامية بسمة وهبة، في نشوب أزمة بين أسرة الفنان الراحل محمد نجم، الذي توفي أول ايام عيد الفطر المبارك.