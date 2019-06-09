ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماذا فعل أحمد آدم لتتهمه أسرة محمد نجم بأنه سبب وفاته؟

الأحد 09/يونيو/2019 - 12:58 م
ماذا فعل أحمد آدم لتتهمه أسرة محمد نجم بأنه سبب وفاته؟
محمد نجم واحمد ادم وزوجة الأول
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تسببت الإعلامية بسمة وهبة، في نشوب أزمة بين أسرة الفنان الراحل محمد نجم، الذي توفي أول ايام عيد الفطر المبارك.

وفي التفاصيل وجهت بسمة وهبة، سؤالا للفنان أحمد آدم، تطلب تعليقه على اتهامات محمد نجم له بأنه يقلده، ليرد أحمد أدم قائلا: "أقسم بالله أنني استطيع أن أكره فيه الناس بمواقف أقسم بالمصحف أنني شاهدتها أمامي، لكني أكبر من هذا ولا أستطيع أن أفعل هذا، لو تحدثت عن السبب سيكون هناك إهانة له، وباختصار لم يعجبني شكل المسرح وكل ما يفعله".

وخرجت أسرة محمد نجم، توضح أن هذه الحلقة تسببت في اصابة محمد نجم، بجلطة في القلب، موضحة أنه تم نقله للمستشفى بعدها مباشرة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
-
x
19:30
-
زامبيا
البرازيل
-
x
21:00
-
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
15:00
-
سويسرا
البرتغال
-
x
20:45
-
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
-
x
16:00
-
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
-
x
19:00
-
الوداد البيضاوي
الرجاء
-
x
21:00
-
الدفاع الجديدي