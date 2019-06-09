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وزارة الزراعة تعلن توريد 1400 طن من البنجر

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:02 م
وزارة الزراعة تعلن توريد 1400 طن من البنجر
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أفادت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بمواصلة حصاد محصول البنجر اعتبارا من أمس بعد توقف لمدة يومين بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار تقرير تلقاه الوزير عزالدين ابوستيت، من مركز البحوث الزراعية، إنه تم حتى الآن حصاد 65 فدان من(الـ pivot الاول) وتم توريد 1400 طن بمعدل 21طن/فدان لمصانع ابوقرقاص والفيوم والنوبارية والتي تتنافس على شراء البنجر نظرا لنسبة السكر التي تتجاوز 21 في المائة.

وقال أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج مدير المشروع، في بيان للوزراة اليوم السبت، إن وزير الزراعة أشاد بجهود جميع العاملين في المشروع الذين تحدوا الصعاب والظروف المناخية القاسية حتى تحقق النجاح للمشروع والذي أصبح نموذجا يحتذى للمستثمرين ولشباب الخريجين في منطقة غرب غرب المنيا.


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