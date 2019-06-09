مقتل 16 مسلحا من طالبان في غارات جوية جنوب أفغانستان
الأحد 09/يونيو/2019 - 01:02 م
وكالات
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نفذت قوات الأمن
الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية بإقليم أوروزجان جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل
16 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية
للأنباء اليوم الأحد.
وقالت مصادر عسكرية
مطلعة أمس السبت، إنه تم تنفيذ الغارات الجوية بمنطقة تارين كوت بالإقليم.
وفي الوقت نفسه،
دمرت القوات الخاصة الأفغانية مجموعة من المخدرات، خلال عملية بنفس المنطقة.
وذكر المسؤولون
أن القوات الخاصة ألقت القبض أيضاً على من يشتبه أنه من المتشددين، خلال نفس العملية.
ولم تعلق الجماعات
المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة بما فيها طالبان على العمليات حتى الآن.
يأتي ذلك فيما
تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق بالإقليم خلال الأشهر الأخيرة.
وينشط مسلحو طالبان
في المناطق النائية والمضطربة بالإقليم وغالباً ما ينفذون أنشطة إرهابية.
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