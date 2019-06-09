دهس طفل خلال عبوره إشارة مرورية بالرياض

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تعرض طفل للدهس أثناء عبوره إشارة مرورية في أحد الطرق بمنطقة الرياض، الثلاثاء الماضي أول أيام عيد الفطر المبارك.



وأظهر مقطع فيديو، عبور طفلين الإشارة المرورية لالتقاط شيء من على رصيف منتصف الطريق، وأثناء عودتهما اشتعل الضوء الأخضر وبدأت المركبات في التحرك، لتأتي سيارة مسرعة من الجانب الأيمن وتدهس أحدهما.



وفي السياق نفسه، أكد أحد أقارب الطفل، أنه خضع لعملية في الرقبة لإيقاف نزيف داخلي، لافتًا إلى أنه ستُجرى له عملية أخرى لكسر في يده اليسرى.



