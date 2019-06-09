حفل زفاف جماعي لـ 16 عريسا بالمخواة

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أقام أهالي شدا الأسفل بمحافظة المخواة، حفل زواج جماعي لـ 16 عريسًا وعروسًا من أبناء القبيلة.



وأكّدت اللجنة المنظمة للزواج، أن تكاليف الحفل لم تتجاوز 145 ألف ريال، بواقع 13 ألف ريال لكل عريس؛ شاملة القاعة والعشاء وتكاليف الضيافة كافة من هدايا للعرسان ووالديهم وغيرها، كما تمّ دعم العرسان بمبلغ 50 ألفًا مقدمة من أعيان القبيلة.







