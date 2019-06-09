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جامعة الباحة تعلن شروط القبول ومواعيده للعام القادم

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:49 ص
جامعة الباحة تعلن شروط القبول ومواعيده للعام القادم
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أية حمروشي
 
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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة؛ للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440 1441هـ.

وأوضحت العمادة أن استقبال الطلبات سيكون يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري؛ من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، ويستمر لمدة عشرة أيام؛ منوهةً بأن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة

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