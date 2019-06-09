"زوجها قتلها".. مصرع سيدة في مشاجرة بـ15 مايو



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشار إليه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بحدوث مشاجرة ووفاة إحدى المواطنات خلال المشاجرة بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات (مقيمة محل البلاغ، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات) وزوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأولى بسلاح أبيض"سكين" مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.