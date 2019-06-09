البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.





وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8.25 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.75 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.





وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.





وتستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بقيمة 148 مليار جنيه خلال مايو 2019.





وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 - 2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.





وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.



