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مانشستر يونايتد يطلب استعارة جاريث بيل

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:39 ص
مانشستر يونايتد يطلب استعارة جاريث بيل
جاريث بيل
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علي نبوي
 
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أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته في الحصول على خدمات الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي، بحسب ما أشارت إليه تقاربير صحفية في إنجلترا.


وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن اليونايتد يريد التوقيع مع بيل لمدة سنة على سبيل الإعارة مع خيار التجديد لموسم آخر.


وأضافت الصحيفة أن مسئولي النادي الإنجليزي سيبدأون في التفاوض مع ريال مدريد لضم جاريث بيل الذي لن يكون ضمن حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي في الموسم المقبل.

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