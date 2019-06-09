خبيرة في طب النوم توضح كيف نضبط الساعة البيولوجية لجسم الإنسان بعد رمضان

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قالت الدكتورة شهيرة لوزة، مدير مركز القاهرة لأبحاث النوم، إن أي خلل في الساعة البيولوجية لجسم الإنسان يؤدي إلى اضطراب في توقيت النوم، والاستيقاظ.



وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن تناول المنومات لضبط الساعة البيولوجية غير صحي، موضحة أنه يمكن ضبط الساعة البيولوجية بطريقة طبيعية من خلال أن يستيقظ الإنسان مبكرا حتى وإن لم يأخذ قسط كافي من النوم.



وأضافت أن التدرج في ضبط الساعة البيولوجية هى الطريقة المثلى وليس "التطبيق"، لافتة إلى أن ضبط الساعة البيولوجية لجسم الإنسان يختلف من شخص لآخر.