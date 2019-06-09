ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبيرة في طب النوم توضح كيف نضبط الساعة البيولوجية لجسم الإنسان بعد رمضان

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:41 ص
خبيرة في طب النوم توضح كيف نضبط الساعة البيولوجية لجسم الإنسان بعد رمضان
الدكتورة شهيرة لوزة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قالت الدكتورة شهيرة لوزة، مدير مركز القاهرة لأبحاث النوم، إن أي خلل في الساعة البيولوجية لجسم الإنسان يؤدي إلى اضطراب في توقيت النوم، والاستيقاظ.

وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن تناول المنومات لضبط الساعة البيولوجية غير صحي، موضحة أنه يمكن ضبط الساعة البيولوجية بطريقة طبيعية من خلال أن يستيقظ الإنسان مبكرا حتى وإن لم يأخذ قسط كافي من النوم.

وأضافت أن التدرج في ضبط الساعة البيولوجية هى الطريقة المثلى وليس "التطبيق"، لافتة إلى أن ضبط الساعة البيولوجية لجسم الإنسان يختلف من شخص لآخر.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
-
x
19:30
-
زامبيا
البرازيل
-
x
21:00
-
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
15:00
-
سويسرا
البرتغال
-
x
20:45
-
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
-
x
16:00
-
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
-
x
19:00
-
الوداد البيضاوي
الرجاء
-
x
21:00
-
الدفاع الجديدي