"هطولات جازان" وآثارها.. مخاطر وطرق تنقطع

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شهدت الأمطار بمنطقة جازان، أمس، في مختلف المحافظات؛ فيما كانت الأمطار قد استمرت حتى الليل، وشهدت عدة طرقات انقطاعًا، بالإضافة لسوء تصريف لمياه الأمطار في عدد من المواقع.



وكشفت جولات قامت بهاعلى عدد من المراكز والقرى والطرقات، انقطاع الطريق الفرعي "صبيا- العشة"، وكذلك انقطاع طريق "صبيا- القوز"؛ بسبب سيول وادي شهدان، كما انقطعت طرق: (طناطن، والوجيه، والخوارية)؛ فيما طالَبَ سكان تلك القرى بحلول جذرية تُنهي معاناتهم مع انقطاعات السيول.



كما رصدت بعض الصحف سوء التصريف في الطرقات السريعة بمحافظتيْ صبيا وبيش، وباتجاه مركز الحقو؛ وهو ما يشكل مخاطر، وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية دامية.



وكانت منطقة جازان، قد شهدت أمس، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المواقع في محافظات جنوب وشمال منطقة جازان.







