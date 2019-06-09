الحلقة "10" بطل البريميرليج يقود محاربو الصحراء للإنقضاض على الأميرة السمراء

أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر إقامتها في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين في مصر المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.









وفي التقرير التالي يستكمل معكم " الفجر الرياضي " الحلقات التعريفية الخاصة بالمنتخبات المشاركة في كان 2019 ونصل معكم للحلقة الحادية عشر والتي ستنطرق فيها للحديث عن المنتخب الجزائري.









سنة التأسيس

تأسس المنتخب الجزائري يوم الثالث عشر من شهر أبريل للعام 1958 وإنضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " في العام 1962 وأصبح عضواً بالاتحاد الافريقي عام 1964.









وشارك المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم أربعة مرات أعوام 1982 و 1986 بالإضافة إلى عامي 2010 و 2014.









مشاركات الجزائر في كأس الأمم

شارك محاربو الصحراء في المعترك الأفريقي سبعة عشر مرة على النحو التالي :-

• نسخة 1968 : خرج من الدور الاول

• نسخة 1980: حصد المركز الثاني

• نسخة 1982 : حصد المركز الرابع

• نسخة 1984 : حصد المركز الثالث

• نسخة 1986 : خرج من الدور الاول

• نسخة 1988 : حصد المركز الثالث

• نسخة 1990 : حصل على اللقب

• نسخة 1992 : خرج من الدور الاول

• نسخة 1996 : خرج من ربع النهائي

• نسخة 1998: خرج من الدور الاول

• نسخة 2000 : خرج من ربع النهائي

• نسخة 2002 : خرج من الدور الاول

• نسخة 2004 : خرج من ربع النهائي

• نسخة 2010 : حصد المركز الرابع

• نسخة 2013 : خرج من الدور الاول

• نسخة 2015 : خرج من ربع النهائي

• نسخة 2017 : خرج من الدور الاول









وإجمالاً لعب المنتخب الجزائري 60 مباراة في كأس الأمم الأفريقية نجح خلالهم ان يحقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 19 وتكبد مرارة الخسارة في 21 مناسبة ، وسجل مهاجموه في شباك المنافسين 72 هدفاً وتلقت شباك حراس مرماهم 73 هدفاً.









طريقة تأهله لكأس الأمم الافريقية 2019

وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الجزائر وبنين وجامبيا مع المنتخب التوجولي.









وتمكن رفقاء رياض محرز من إحتلال المركز الأول في المجموعة برصيد إحدى عشر نقطة بالفوز في 3 مباريات والتعادل في 2 وخسارة لقاء وحيد وسجل مهاجموا محاربي الصحراء 9 أهداف وتلقوا 4.









نجوم المنتخب

رياض محرز

يعتبر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسر سيتي الانجليزي أبرز اللاعبين والمنتظر منه جلب الاميرة الافريقية للجماهير الجزائرية.









حيث قاد محرز فريقه لحصد لقب الدوري الانجليزي الممتاز بالإضافة إلى تتويجه بلقب كاس الاتحاد الانجليزي ما يجعله النجم الأول لمنتخب بلاده.









رايس وهاب مبولحي

حارس المرمى المخضرم الذي يقف كسد منيع في وجه أعتى المهاجمين الافارقة كما أنه يعتبر مصدر ثقة للجهاز الفني الوطني بقيادة جمال بلماضي.









كما يتوفر مبولحي على تجارب عديدة في بطولات كأس الامم الماضية بالإضافة إلى أنه ساهم بصورة كبيرة في وصول منتخب بلاده للمعترك الافريقي الكبير.









بغداد بو نجاح

سفاح السد القطري والذي سجل عدد كبير من الاهداف وضعته في مراكز متقدمة عالمياً ونجح في أن يناطح أسماء كبرى مثل الارجنتيني ليونيل ميسي والمغربي عبد الرزاق حمد الله والفرنسي كيليان مبابي.









وتنتظر الجماهير الجزائرية رؤية نجمهم يمزق شباك المنتخبات الافريقية المشاركة في البطولة من أجل إحراز اللقب والوصول إلى المباراة النهائية.









فهل ينجح المنتخب الجزائري في الظهور بمظهر مشرف والتغلب على الخروج من الدور الاول للبطولة الماضية أم ستواصل الكرة الجزائرية الاخفاق مرة أخرى ؟



