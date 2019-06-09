"بسبب خلافات عائلية".. شاب ينهي حياة آخر بالمطرية



وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، 25 سنة، مقيم بدائرة القسم) وأضافت التحريات بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض (مطواة) محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه.. وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة من القبض على المتهم بقتل شاب بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.تبلغ لقسم شرطة المطرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها ( سائق، 22 سنة، مقيم بدائرة القسم ) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثرًا بإصابته.