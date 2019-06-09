ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تداول 20 سفينة بموانئ البحر الأحمر

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:33 ص
تداول 20 سفينة بموانئ البحر الأحمر
ميناء سفاجا - أرشيفية
Advertisements
طباعة
كرستينا عياد
 
Advertisements
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، (20) سفينة وتم تداول (42) شاحنة بضائع و(33) سيارة حيث شملت حركة الواردات (28) شاحنة و(32) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (14) شاحنة بضائع و(1) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة بينما تغادر اربع سفن وهى القاهرة، امانة، الحرية، النوى اكسبريس فيما غادرت بالامس السفينتين القاهرة، Valerie كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينة سينا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
-
x
19:30
-
زامبيا
البرازيل
-
x
21:00
-
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
15:00
-
سويسرا
البرتغال
-
x
20:45
-
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
-
x
16:00
-
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
-
x
19:00
-
الوداد البيضاوي
الرجاء
-
x
21:00
-
الدفاع الجديدي