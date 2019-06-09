تداول 20 سفينة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، (20) سفينة وتم تداول (42) شاحنة بضائع و(33) سيارة حيث شملت حركة الواردات (28) شاحنة و(32) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (14) شاحنة بضائع و(1) سيارة.





ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة بينما تغادر اربع سفن وهى القاهرة، امانة، الحرية، النوى اكسبريس فيما غادرت بالامس السفينتين القاهرة، Valerie كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينة سينا.



